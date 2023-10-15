"سبينس": نشارك بمبادرة "خفض الأسعار" ونعمل على استلام باقي المنتجات

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو عبد الكريم، مدير العلاقات الحكومية لسلسلة "سبينس" التجارية للبيع بالتجزئة، لمصراوي، إن كافة فروع سلسلة سبينس مشاركة في مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبد الكريم أن بعض المنتجات التي تم الإعلان عن مشاركتها في المبادرة وصلت بالفعل للفروع، ويجري استكمال وصول كافة المنتجات على مدار اليوم وخلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن هذه العروض سيتم نشرها من خلال "بانرات دعائية"، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لضمان وصولها لكافة المواطنين.

وأوضح عبد الكريم أن هذه التخفيضات والعروض شملت عددا من منتجات البقالة الأساسية كالزيت والسكر والأرز وبعض أنواع الجبن والألبان.

كانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي تطبيق مبادرة لخفض الأسعار بالتعاون مع اتحادات الصناعات والغرف التجارية ومنتجي الدواجن على عدد من السلع الأساسية تشمل السكر والأرز والزيت والفول والعدس والمكرونة والألبان والجبن والدواجن والبيض، بنسب تخفيضات تتراوح بين 15 و25%.