المنصور: نشارك بمبادرة خفض الأسعار عبر سلسلة خير زمان والتنفيذ آخر الأسبوع

كتبت- دينا خالد:

قال سيف البتانوني، مدير عام شؤون الشركات بمجموعة المنصور، التي تمتلك السلاسل التجارية (خير زمان، ومترو ماركت، وفريش ماركت)، لمصراوي، إن الشركة ستشارك في مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار من خلال سلسلتها التجارية "خير زمان" فقط.

وأضاف البتانوني أنه تم اختيار سلسلة "خير زمان" من ضمن سلاسل المجموعة لأنها الأوسع انتشارا في المحافظات بينها، حيث تمتلك 160 فرعا في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن وزارة التموين أرسلت يوم الخميس الماضي قائمة بالشركات المنتجة المشاركة في المبادرة، لكن بدون تفاصيل الأسعار.

وأوضح البتانوني أنه يجري الآن التفاوض مع هذه الشركات على الكميات، وأسعار الجملة والبيع للمستهلك، وكافة التفاصيل الأخرى.

وتابع البتانوني أن كافة هذه المنتجات التي تشملها المبادرة ستكون متوفرة بسلاسل خير زمان التابعة للمجموعة بنهاية الأسبوع الجاري تزامنا مع الانتهاء من التفاوض والاتفاق مع هذه الشركات.

كانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي تطبيق مبادرة لخفض الأسعار بالتعاون مع اتحادات الصناعات والغرف التجارية ومنتجي الدواجن على عدد من السلع الأساسية تشمل السكر والأرز والزيت والفول والعدس والمكرونة والألبان والجبن والدواجن والبيض، بنسب تخفيضات تتراوح بين 15 و25%.