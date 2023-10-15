19 شركة ضمن وفد غرفة تكنولوجيا المعلومات للمشاركة بمعرض "جيتكس جلوبال"

كتب- علاء حجاج:

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، اليوم الأحد، مشاركتها في جناح مصري يضم 19 شركة محلية متخصصة في مجال الـICT من الأعضاء ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023 بمدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري في نسخته الثالثة والأربعين بمركز دبي التجاري العالمي.

وقالت الغرفة، في بيان لها اليوم الأحد، إن هذه المشاركة تعد أحد مجهوداتها تحت مظلة محور تنمية الأعمال دوليا لدعم الأعضاء من خلال فتح أسواق جديدة من شأنها توفير مزيد من الفرص التسويقية الإقليمية والعربية سعياً لتحقيق نتائج أعمال ومعدلات نمو تتناسب مع الرؤى والاستراتيجيات التنموية.

ومن المقرر أن يضم الوفد 19 شركة مصرية متخصصة في مجالات تكنولوجية متعددة منها حلول البرمجة المختلفة، وحلول إدارة المؤسسات، والألعاب الإلكترونية، وحلول الحوسبة السحابية، والتكنولوجيات الحديثة، والتكويد والتطوير Coding & Development، وإنترنت الأشياء، وحلول الأمن السيبراني، والتكنولوجيا الخضراء والاستدامة، والمدن الذكية، والعقارات وغيرها من الحلول المختلفة، وفقا للبيان.

وأوضحت الغرفة أن الحدث يستهدف المساعدة في فتح الأسواق العربية للشركات المصرية، وأيضا إقامة شراكات مع الشركات العالمية المشاركة في الحدث.

وتعمل غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفق استراتيجية طموحة تقوم على الأساس التوسع الإقليمي والعربي والأفريقي للشركات المصرية لإلقاء الضوء على المميزات التنافسية التي تتوافر بالمنتجات والكوادر المحلية، مما سينعكس على مكانتها التسويقية وسمعتها التجارية على الخريطة العالمية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا للبيان.