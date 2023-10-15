زيادة جديدة لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع في بداية التعاملات 10 جنيهات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يواصل ارتفاعه بنفس القيمة بمنتصف التعاملات، ليصبح مجموع الزيادة اليوم حتى الآن 20 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1573 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 2022 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2360 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2697 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1933 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بزيادة نحو 63.92 دولار، بنسبة 3.42% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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