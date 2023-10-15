15 شركة للكيماويات تشارك في مؤتمر الموردين الأول بالقاهرة غدا

كتبت- شيرين صلاح:



قال المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تنظم غدا بالتعاون مع كلا من المجلس والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء بحضور شركة سيكا الأميركية وعدد من الشركات المصرية المؤتمر الأول للموردين بفندق نايل ريتز بالقاهرة في إطار" مشروع الصادرات في مصر" (TRADE) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

ووفقا لبيان من المجلس اليوم الأحد، يهدف " مشروع الصادرات في مصر" إلى ربط الشركات المصرية المختارة بممثلين دوليين من سيكا الأمريكية لاستكشاف فرص التصدير ومناقشة متطلبات التصدير لقطاعي المواد الكيميائية ومواد البناء.

وذكر المجلس، أن هذا المؤتمر بمثابة منصة لربط هذه الشركات مع الشركاء العالميين.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة: "نسعى دائما لإيجاد الفرص المميزة للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الكبرى".

وأعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه تم الإعداد والترتيب للمؤتمر منذ أكثر من شهر تقريبا لاختيار الشركات المصرية بعناية من حيث مدى توافق منتجاتهم مع المطلوب من شركة سيكا الأميركية.

وأوضح مجيد، أنه وقع الاختيار على أكثر من 15 شركة مطابقة للمواصفات المطلوبة فضلا عن إتاحة الفرصة لباقي الشركات للحضور من خلال حلقة نقاش لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالفرص والتحديات وأفضل الممارسات في تلبية متطلبات التصدير لإكساب الشركات الحضور خبرة عملية من مثل تلك اللقاءات وذلك في إطار دعم المجلس للشركات الأعضاء وزيادة حجم صادرات القطاع.

وأوضح يحيى المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية الأسمدة، أنه تم الترتيب للقاءات ثنائية وفق مواعيد محددة لكل شركة مصرية مع الممثلين الأميركيين لشركة سيكا، واللذين حضروا خصيصا للمؤتمر ويتبعهم زياراتهم الميدانية المعدة لمعاينة آلية التنفيذ.

وتعد سيكا شركة تعمل في مجال الابتكار والاستدامة في تطوير وإنتاج أنظمة ومنتجات البناء التجاري والسكني، فضلاً عن الصناعات البحرية والسيارات والطاقة المتجددة. وتمتلك سيكا مكاتب في أكثر من 100 دولة مع أكثر من 300 منشأة تصنيع وأكثر من 27000 موظف حول العالم. وتعمل سيكا في جميع مجالات الإنشاءات (إضافات الخرسانة، العزل المائي، مواد الربط والتقفيل، الأرضيات الصناعية، عزل الأسقف، ترميم وتجديد المنشأت، الأغراض الصناعية).