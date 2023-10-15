انخفاض أسعار البطاطس والملوخية وزيادة الفاصوليا بسوق العبور اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البطاطس والفلفل الرومي والخيار الصوب والملوخية في سوق الجملة بالعبور، اليوم الأحد عند مستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة والفاصوليا والخيار البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و8.5 جنيه.

البطاطس بين 12.5 و14.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 13.5 جنيه و19 جنيها.

الكوسة بين 6 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البامية بين 24 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.