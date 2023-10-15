أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويعاني سوق مواد البناء من ركود بحركتي البيع والشراء، مما يدفع المصنعون إلى تثبيت الأسعار بسوق التجزئة أو تحريكها في أضيق نطاق.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34835 جنيه، بتراجع 139 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36359 جنيها، بزيادة 105 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2001 جنيه، بتراجع 24 جنيها.