بعد الأردن والكويت.. ماكدونالدز السعودية تتبرع بهذا المبلغ لدعم غزة



القاهرة- مصراوي:

قالت شركة ماكدونالدز السعودية، في بيان اليوم السبت، إنها ستتبرع بـ 2 مليون ريال للمساهمة في جهود إغاثة أهالي غزة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بحملات مقاطعة ضد شركة ماكدونالدز بسبب دعمها للقوات الإسرائيلية في حربها على فلسطين، بينما يعاني الشعب الفلسطيني من أوضاع إنسانية صعبة جراء حصار غزة.

وأضافت شركة ماكدونالدز السعودية، في بيانها، أنها تتعاطف مع الفلسطينيين، وأن تبرع وكيل ماكدونالدز بوجبات "قرار وتصرف فردي من قبلهم"، ولا علاقة له بالشركة العالمية أو بأي وكيل في أي دولة أخرى.

ويأتي ذلك بعد إعلان شركة المعوشرجي للتجهيزات الغذائية "ماكدونالدز الكويت" التبرع بمبلغ 250 ألف دولار لصالح جمعية الهلال الأحمر الكويتي للمساهمة في جهود الإغاثة في غزة.

كما تبرعت شركة ماكدونالدز الأردن "شركة عرموش للاستثمارات السياحية" دعم حملة "لأهلنا في غزة" التي أطلقتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بمبلغ 100 ألف دينار أردني.