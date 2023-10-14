في اسطنبول.. وزير التجارة يبحث مع مسؤول بالاتحاد الأفريقي التعاون المشترك

كتبت - شيرين صلاح:

بحث أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة مع السفير ألبرت موتشانجا مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين بالاتحاد الأفريقي، سبل التعاون، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية.

وأكد الوزير التزام مصر بالأجندة التجارية والصناعية في أفريقيا خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة التي كانت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاديات الأفريقية، موجهاً الشكر لإدارة المفوضية على دورها الهام وجهودها المبذولة في دفع الاجندة التجارية والصناعية الأفريقية.

وقال سمير إن اللقاء تناول استعدادات مصر لاستضافة معرض التجارة البينية الأفريقي ITAF2023 بالتعاون مع المفوضية وكذلك بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي "أفريكسيم بنك" والتأكيد على أهمية المشاركة المكثفة من جانب الشركات والهيئات والمؤسسات الأفريقية في المعرض.

وأشار إلى أن أهمية هذا الحدث التجاري الكبير باعتباره منصة مهمة لزيادة حجم التجارة البينية الأفريقية كذلك جذب مزيد من الاستثمارات العالمية للقارة، حيث يكتسب المعرض أهمية خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي تؤثر على بيئة التجارة العالمية بفعل الأزمات الاقتصادية المتمثلة في اضطراب سلاسل الإمداد.

وأوضح سمير أن اللقاء تطرق لبحث استعدادت المفوضية الجارية لاجتماعات الدورة الرابعة العادية للجنة التخصصية للتجارة والصناعة والسياحة والمعادن المقرر انعقادها نهاية شهر نوفمبر المقبل بدولة الكونغو برازافيل وأهمية تنفيذ المقررات التي تم التوصل إليها في مجالات التعاون الصناعي والتجاري.

ووجه الوزير التهنئة لمفوض الاتحاد الأفريقي على عضوية الاتحاد في مجموعة العشرين حيث تتطلع مصر وسائر الدول الأفريقية إلى الاستفادة القصوى من هذه العضوية بما يسهم في إيجاد صوت قوي موحد لأفريقيا في القضايا الدولية خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية والتجارية وإصلاح النظام المالي الدولي وزيادة حصة أفريقيا في التجارة الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا لأفريقيا

وأشار سمير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للإسراع في تنفيذ البروتوكولات الخاصة بالاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، لافتا إلى أهمية تنفيذ المشروعات الهامة في أجندة الاتحاد الأفريقي التي تشمل استراتيجية السلع الأساسية للاتحاد، ومشروع الاستراتيجية الخضراء للتعدين واستراتيجية التجارة الإلكترونية لدور هذه المشروعات في تعزيز التعاون الإفريقي وتمهيد الطريق أمام مزيد من الاندماج الإقليمي.