انخفاض أسعار الفول والجبن وارتفاع السكر واللحوم بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز والفول وزيت الذرة والجبن الأبيض والرومي خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق، بينما ارتفعت أسعار السكر واللحوم والدواجن واللبن السائب، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.38 بتراجع 2.72 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 38.47 جنيه بانخفاض 1.29 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.27 جنيه بارتفاع 85 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.11 جنيه بتراجع 29 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 33.74 جنيه، بزيادة 1.86 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.41 جنيه، بانخفاض 86 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.81 جنيه، بانخفاض 41 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال:77.39 جنيه، بتراجع 2.95 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.4 جنيه، بارتفاع 24 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 311.6 جنيه، بارتفاع 4.51 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة:97.9 جنيه، بارتفاع 2.66 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.07 جنيه، بزيادة 76 قرشا.

كيلو الفول السائب: 36.67 جنيه، بتراجع 3.69 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 108.5 جنيه، بانخفاض 2.05 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 192.14 جنيه، بانخفاض 10.99 جنيه.

لتر اللبن السائب: 24.48 جنيه، بارتفاع 1.44 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 63.69 جنيه، بتراجع 6 قروش.

لتر اللبن المعبأ: 31.9 جنيه، بارتفاع 79 قرشا.