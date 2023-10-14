تصدر غدا.. طرق سداد والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

كتب- علاء حجاج:

تصدر الشركة المصرية للاتصالات، غداً الأحد 15 أكتوبر، فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023.

وتشمل فاتورة الهاتف الأرضي لشهر أكتوبر أشهر الأستخدام يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، حيث يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات باستخدام رقم الهاتف، أو من خلال الاتصال بالرقم المختصر 19777 وتسجيل رقم الهاتف المستعلم عنه ليتم إظهار قيمة الفاتورة.

كذلك هناك عدة طرق تتيحها الشركة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة الخط الأرضي، سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة أو من خلال شركات الدفع الإلكتروني.

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر من خلال: الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - ماكينات شركة مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورنج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي ممكن.

وتمنح الشركة المصرية للاتصالات فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى يوم 14 من شهر نوفمبر، على أن تحول الخدمة للاستقبال فقط عن غير المسددين وذلك حتى 14 من شهر ديسمبر، على أن يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين بعد هذا التاريخ.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.