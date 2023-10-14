أموك: أنتجنا 1.5 مليون طن من المواد البترولية خلال العام المالي الماضي

كتب- أحمد والي:

قال عمرو لطفي، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، إن إنتاج الشركة بلغ خلال العام المالي الماضي حوالي 1.5 مليون طن من المنتجات البترولية المختلفة للسوق المحلي خاصة السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا، لإنتاج البنزين والزيوت الأساسية.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، التي عقدت برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022-2023، ومتابعة خطة الشركة في تنفيذ عدد من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية لزيادة معدلات الإنتاج، وفقا للبيان الصادر من وزارة البترول اليوم السبت.

وأوضح لطفي أن "أموك" استطاعت تحقيق وفر مادي بقيمة حوالي 21 مليون جنيه عقب إنجاز المرحلة الأولى Zero Sweet Flare، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 5330 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ويجري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الاستفادة من الغازات الحامضية.

واستعرض لطفي، خلال الجمعية، آخر المستجدات بخصوص رفع كفاءة شبكتي البخار والمتكثفات، وتقليل الفاقد من البخار بوحدات مجمع السولار ومستودعات التغذية الخاصة بها، ومشروع تحديث نظام تشغيل الغلايات بنظام الـ SCADA، وكذلك مشروع رفع كفاءة أبراج التبريد لمجمعي الزيوت والسولار.

وأشار إلى أن أموك تنفذ حالياً منظومة "SAP-ERP" والتي سيتم الانتهاء منها خلال عام كحد أقصي، بما يساهم في توحيد مصادر البيانات والمساعدة في دعم اتخاذ القرار.

وأضاف لطفي أن أموك لها دور فعال في مجالات المسؤولية المجتمعية، والتي شملت جوانب متعددة في مقدمتها إعادة تأهيل وتطوير القرى المجاورة كقرية فلسطين بحي العامرية بالإسكندرية، وكذلك دعم منشآت الرعاية الصحية باحتياجاتها من الأجهزة المتطورة والمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

وقال وزير البترول إن استراتيجية الوزارة تولي أهمية قصوى لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة، لافتاً إلى إنشاء إدارة خاصة بتحسين كفاءة الطاقة في هيئة البترول والشركات القابضة والشركات التابعة للقطاع.

وأضاف أن تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة ستحقق قيمة مضافة والاستغلال الأمثل للموارد وتحافظ على كفاءة الأداء.

وأشاد الملا بالنتائج التي حققتها شركة أموك، وبالدور الذي تقوم به في المساهمة في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، والزيوت الأساسية، وتقليل كميات الاستيراد من تلك المنتجات.

ووجه الملا بالعمل على وضع رؤية للمشروعات والأنشطة المستقبلية للشركة لتكون في مصاف الشركات الدولية في هذا المجال، والعمل على استغلال الإمكانيات المتاحة، ورفع كفاءة العاملين، وبحث فرص المساهمة مستقبلاً في مشروعات ومجالات التحول الطاقي ومصادر الطاقة الخضراء لخفض النبعاثات.

وأشاد الملا بأداء الشركة في البورصة المصرية، مما يعزز من مكانتها في السوق المحلي، ويعكس ثقة المساهمين في أداء الشركة، كما طالب بزيادة المشاركة في المسؤولية المجتمعية كالتعليم والصحة وغيرها لتحقيق التنمية المستدامة، موجهاً الشكر للعاملين بالشركة على ما تحقق من نتائج أعمال وحثهم على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية الاجتماع، اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة نتائج أعمال السنة المالية 2022-2023، وبنود جدول الأعمال، وأقرت توزيع أرباح قدرها 65 قرشاً للسهم.