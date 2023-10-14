سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1560 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1933 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة نحو 63.92 دولار، بنسبة 3.42% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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