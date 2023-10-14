وزير المالية: نتطلع إلى زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر

كتب- مصطفى عيد:

بحث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الألماني كريستيان ليندنر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفي السياسات المالية والاجتماعية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمدينة مراكش المغربية، والمستمرة حتى غدٍ الأحد.

وقال معيط إن ما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من زخم ملموس؛ يجعل الوزير يتطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، خاصة أن الدولة تعمل على تحفيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الأنشطة الإنتاجية في شتى القطاعات.

وأضاف أن مصر ملتزمة ببرنامج إصلاح اقتصادي وإجراءات محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على نحو يدفعه للاستفادة من الفرص المتاحة فى مجالات واعدة وذات قيمة مضافة وتنافسية عالمية.

وتابع: "نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والغاز المسال؛ على نحو يحقق مصالح الجانبين، ويسهم فى دعم جهود التنمية المستدامة والاستثمارات الصديقة للبيئة".

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة في مصر؛ بما يساعد في دعم القطاع الصناعي وزيادة فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد معيط أن مصر تؤمن بأهمية الشراكات التنموية الدولية على النحو الذي يسهم في تحقيق النمو المستدام، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة مع ما يعيشه العالم من تحديات؛ تأثرًا بتبعات جائحة كورونا، وتداعيات الحرب في أوروبا، التي أدت إلى ضغوط ضخمة على الأسواق الناشئة.

كما أشار إلى أهمية حزم وبرامج الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية العاتية وارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة.