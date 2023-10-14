أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والخيار والليمون بسوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بالعبور، اليوم السبت عند نفس مستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و8.5 جنيه.

البطاطس بين 13 و15 جنيها.

البصل بين 17 و19 جنيها.

الكوسة بين 5 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 3.5 جنيه و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 24 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.