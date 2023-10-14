سعر الذهب اليوم الجمعة يرتفع 15 جنيهًا بحلول نهاية التعاملات

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع حلول نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه صباحا، وزاد سعر الجرام نحو 15 جنيها، ما يجعل إجمالي الزيادة خلال اليوم بنحو 25 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 عن 1553 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1997 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 نحو 2330 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 2663 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 18640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1898 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الجمعة وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، وزاد بنسبة 1.6%.

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