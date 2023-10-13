بسبب وجبات الجيش الإسرائيلي.. أول تعليق من ماكدونالدز مصر على حملات المقاطعة
القاهرة- أحمد عبد المنعم:
أصدرت شركة مانفودز- ماكدونالدز مصر بيانا للتعليق على دعوات حملات المقاطعة لمطاعم ماكدونالدز في الوطن العربي بعد انتشار صور لتوزيع وجبات عليها علامة ماكدونالدز على قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر، في بيانها، إنها شركة مصرية ١٠٠% يمتلكها رجل الأعمال ياسين منصور وتعد من أكبر الكيانات الاقتصادية في مصر.
وأضافت الشركة أنها توفر أكثر من ٤٠ ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر لمواطنين مصريين وعائلاتهم من خلال شركائها ومورديها المحليين، بالإضافة إلى حرصها على مدار ٣٠ عاماً على إطلاق مبادرات تنموية لخدمة المجتمع المصري.
وأوضح البيان أن دور شركة ماكدونالدز العالمية هو السماح للشركة المصرية باستخدام العلامة التجارية محليا وإمدادها بالخبرة والمعرفة لتقديم أفضل خدمة لعملائها.
وأكدت الشركة: "نؤكد احترامنا ومراعاتنا والتزامنا الدائم لوطننا ومجتمعنا، ولا علاقة لنا بما يقوم به وكلاء آخرون بدول أخرى".
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