ميتا: إلغاء وتصنيف 795 ألف منشور في أول 3 أيام من صراع إسرائيل وفلسطين

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة ميتا المالكة لتطبيقات فيسبوك، انستجرام، واتس آب، إنها حذفت أو صنفت محتوى باعتباره مزعجًا تجاه أكثر من 795 ألف منشور بسبب انتهاكات باللغتين العبرية والعربية، خلال الثلاثة أيام الأولى من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

"في الأيام الثلاثة التي تلت 7 أكتوبر، قمنا بإزالة سبعة أضعاف عدد المحتوى يوميا لانتهاكها سياسة المنظمات والأفراد الخطرين باللغتين العبرية والعربية فقط" حسب بيان الشركة عبر موقعها الجمعة.

وأضاف البيان :"حماس محظورة من منصاتنا، ونقوم بإزالة الثناء والدعم الموضوعي لها عندما ندرك ذلك، مع الاستمرار في السماح بالخطاب الاجتماعي والسياسي - مثل التقارير الإخبارية، أو القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، أو الخطابات الأكاديمية والمحايدة".

وأضافت الشركة :"ليس في نيتنا أبدًا قمع مجتمع أو وجهة نظر معينة.. نقوم بإزالة المحتوى مؤقتًا دون مخالفات، مما يعني أن عمليات إزالة المحتوى هذه لن تتسبب في تعطيل الحسابات".