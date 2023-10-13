أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية وسط مخاوف من تداعيات صراع إسرائيل وغزة
القاهرة - مصراوي:
يتجه سعر النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلى زعزعة استقرار المنطقة وتقليص الإمدادات العالمية.
واقترب سعر خام برنت من مستوى 90 دولارا للبرميل.
واندلع الصراع الدامي بين فلسطين وإسرائيل يوم السبت الماضي، وخلف خلال الأيام السبعة آلاف الضحايا بينهم أطفال، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري محتمل.
وأعلنت إسرائيل مساء الخميس، أنه يتعين على نحو 1,1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة".
سوق مصراوى
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