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BBC

متوسط أسعار الدواجن يرتفع في الأسواق بتعاملات اليوم

02:12 م الجمعة 13 أكتوبر 2023

أسعار الدواجن

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القاهرة - مصراوي:

أظهرت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، عن ارتفاع متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الجمعة في الأسواق مقارنة بمستواه أمس.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن97.9 جنيه، بارتفاع نحو 2.66 جنيه.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 78.93 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 117.52 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

سوق مصراوى

أسعار الدواجن بوابة الأسعار المحلية مجلس الوزراء بوابة أسعار مجلس الوزراء أسعار الأعلاف

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