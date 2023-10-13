ارتفاع أسعار الفول والعدس والسكر وتراجع اللحوم بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار العدس والفول المعبأ والسكر خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق، بينما تراجعت أسعار اللحوم والدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 30.12 بتراجع 99 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.76 جنيه بارتفاع 1.39 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.69 جنيه بتراجع 23 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.44 جنيه بتراجع 3.1 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 31.88 جنيه، بزيادة 72 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.27 جنيه، بزيادة 62 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 48.22 جنيه، بزيادة 1.16 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال:80.34 جنيه، بتراجع 1.6 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.16 جنيه، بارتفاع 9 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 307.09 جنيه، بانخفاض 3.79 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة:95.24 جنيه، بتراجع 1.51 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.31 جنيه، بزيادة 1.37 جنيه.

كيلو الفول السائب: 40.36 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 110.55 جنيه، بزيادة 1.79 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 203.13 جنيه، بزيادة 7.63 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.04 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 63.75 جنيه، بتراجع 38 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 31.76 جنيه، بارتفاع 52 قرشا.