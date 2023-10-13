أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك، خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 66 و70 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 جنيها و105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 جنيه و320 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و180 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيها.