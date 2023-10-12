بالأنواع والأسعار.. انخفاض أسعار جبن "دومتي" بدءا من السبت

كتبت- دينا خالد:

كشف حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، عن قرار شركة دومتي للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار جبن "دومتي" بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 14 اكتوبر، وذلك ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار.

وبحسب قائمة الأسعار الجديدة والتي حصل مصراوي على نسخة منها، قررت الشركة خفض سعر كرتونة جبن دومتي تتراباك الزرقا 500 جرام إلى 270 جنيها، لتباع العبوة للمستهلك بسعر 25 جنيها، مقابل 27.5 جنيه قبل التخفيض.

كما خفضت الشركة سعر كرتونة جبن دومتي تتراباك الزرقا 250 جراما إلى 304 جنيهات، لتباع العبوة للمستهلك بسعر 13.5 جنيه، مقابل 15 جنيها قبل التخفيض.

وخفضت الشركة كذلك سعر كرتونة جبن دومتي بلس 500 جرام إلى 290 جنيها، لتباع العبوة للمستهلك بسعر 31 جنيها، مقابل 34 جنيها قبل التخفيض.

وانخفض سعر كرتونة جبن دومتي بلس 250 جراما إلى 290 جنيها، لتباع للمستهلك بسعر 14.5 جنيه، مقابل 17 جنيها قبل التخفيض.

وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة مع تطبيق الزيادة الجديدة بدءا من يوم السبت المقبل: