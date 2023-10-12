بعد التخفيض.. عبور لاند تعلن أسعار منتجاتها بدءا من السبت المقبل



كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، اليوم الخميس، أن شركة "عبور لاند" للصناعات الغذائية قررت خفضت أسعار بعض منتجاتها من الجبن والألبان بدءا من يوم السبت الموافق 14 أكتوبر.

وكانت آخر زيادة لأسعار منتجات الشركة في أول سبتمبر الماضي.

وحسب البيانات، خفضت الشركة سعر جبن عبور لاند تتراباك 500 جرام إلى 336 جنيها جملة للكرتونة 12 عبوة لتباع العبوة بنحو 28 جنيها، مقابل 31 جنيها قبل التخفيض.

كذلك فالشركة خفضت سعر جبن عبور لاند تتراباك بلس 250 جراما إلى 378 جنيها جملة للكرتونة 27 عبوة لتباع العبوة بنحو 14 جنيها، مقابل 15.5 جنيه قبل التخفيض.

كما خفضت الشركة كرتونة لبن عبور لاند 1 لتر 12 عبوة، إلى 370 جنيه جملة للكرتونة، لتباع العبوة بنحو 31 جنيها، مقابل 33.5 جنيه قبل التخفيض.



وانخفض سعر كرتونة لبن عبور لاند كامل الدسم كيس 500 ملي تحتوي على 24 عبوة إلى 336 جنيها، لتباع العبوة بنحو 14 جنيها، مقابل 15.5 جنيه قبل التخفيض

وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة بدءا من اليوم السبت المقبل: