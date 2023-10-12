قفزة كبيرة.. كيف تحرك سعر الذهب اليوم الخميس في مصر؟

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، بنهاية التعاملات، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لمصراوي.

وكان سعر الذهب ارتفع نحو 70 جنيها حتى منتصف التعاملات، مقارنة بأسعاره في الصباح.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عن 1587 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2039 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 نحو 2380 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2720 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 19040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1875.6 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، زاد 1.3 دولار للأوقية بنسبة 0.07% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب