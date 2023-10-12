خريطة الأسعار: قفزة الذهب تتواصل وانخفاض السكر وارتفاع الأرز والطماطم
القاهرة - مصراوي:
انخفضت أسعار السكر في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تواصل أسعار الذهب قفزتها، إضافة لارتفاع أسعار الطماطم والأرز، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
زيادة 70 جنيهًا حتى الآن.. قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم مع منتصف التعاملات
ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية بسوق العبور اليوم
قرب بدء مبادرة الحكومة.. ارتفاع أسعار الأرز وانخفاض السكر
انخفاض الجمبري والبوري.. أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور
ارتفاع 30 جنيها في سعر الذهب اليوم الخميس مع بداية التعاملات
سوق مصراوى
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