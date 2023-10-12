المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 1.77% بنهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.77% إلى مستوى 20002 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 0.49%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 8.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 3.1 مليون جنيها، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 5.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.36% إلى مستوى 19563 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.