الغرف التجارية: البنوك بدأت تدبير الدولار لاستيراد سلع مبادرة خفض الأسعار

كتبت- دينا خالد:

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه استعدادا لتطبيق مبادرة الحكومة لخفض الأسعار لعدد من السلع بدءا من السبت المقبل، بدأت البنوك في التدبير الدولار لمستلزمات الإنتاج وسلع المبادرة.

وأضاف عز، في بيان اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء أصدر قرار فوري بتعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات إنتاج سلع المبادرة، وأن موانئ مصر تستقبل 60 ألف طن فول يليها 150 ألف طن أرز للمبادرة.

وأوضح عز، أن الحكومة الهندية استثنت مصر من قرار حظر تصدير الأرز وسمحت بتصدير 250 ألف طن لمصر، كما أنه سيتم بدء توريد آلاف الأطنان من السكر إلى مصانع التعبئة ليباع بسعر 27 جنيه للمستهلك.

وتابع عز، أن المنتجين بدأوا في ضخ بعض سلع مبادرة خفض الأسعار بالأسواق بالأسعار المخفضة من 15% الى 25%.

وأشار عز، إلى أنه لضمان وصول الخصومات إلى المواطن، بدأت طبعت الشركات الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، تفاصيل مبادرة خفض الأسعار التي كشف عنها الأسبوع الماضي.

وأوضح مدبولي، أنه تم التوافق على عدد من السلع الأساسية بتخفيض تتراوح بين 15 إلى 25%، وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وتتضمن هذه السلع السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، بالإضافة إلى الدواجن والبيض، وفقا لرئيس الوزراء.