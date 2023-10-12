ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والملوخية، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الكوسة والفاصوليا والخيار البلدي والبامية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و8.5 جنيه، بارتفاع جنيهين.

البطاطس بين 13 جنيه و15 جنيها، بارتفاع 50 قرشا.

البصل بين 17 و19 جنيها.

الكوسة بين 5 و10 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و11 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الملوخية بين 3.5 جنيه و4 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

البامية بين 24 و35 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.