انخفاض الجمبري والبوري.. أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك السبيط والكاليماري والمكرونة السويسي والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الجمبري والبوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 66 و70 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و105 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 جنيها و320 جنيه، بارتفاع 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و220 جنيهات، بارتفاع 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و180 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.