ارتفاع 30 جنيها في سعر الذهب اليوم الخميس مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس مصر، مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1560 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 2006 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1881 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، زاد 6.2 دولار بنسبة 0.34% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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