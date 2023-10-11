قفز بأكثر من 150 جنيها في 5 أيام.. سعر الذهب اليوم بمصر بتعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وذلك بعد قفزته حتى منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وجاء ذلك بعد ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم بقيمة 35 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بما كان عليه مساء أمس.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر بذلك خلال تعاملات الأيام الخمسة الأخيرة بمجموع 158 جنيها للجرام عيار 21 مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1540 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1980 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2310 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2640 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 18480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1871 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة 10.7 دولار بنسبة 0.58% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب