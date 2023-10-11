معيط يتوقع إجراء مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح قبل نهاية 2023

القاهرة- مصراوي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحوار ممتد مع صندوق النقد الدولي من أجل بحث إجراء المراجعتين الأولى والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون فيه مع مصر.

وأضاف معيط، في تصريحات لقناة سي إن بي سي عربية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، المنعقدة حاليا في مراكش المغربية، أنه من المنتظر خلال فترة قصيرة إعلان موعد لإجراء المراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، متوقعا أن تحدث قبل نهاية العام.

ويأتي ذلك بعد أن أجل صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الذي يموله بقرض 3 مليارات دولار يصرف على شرائح، وسط مطالبات بعودة مصر إلى الالتزام بمرونة سعر الصرف.

وينتظر مع إتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أن تصرف مصر الشريحتين الثانية والثالثة من القرض بمجموع نحو 700 مليون دولار، وذلك بعد أن صرفت الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار بعد إقرار الصندوق برنامج التعاون في ديسمبر الماضي.