خسائر 27 مليار شيكل بسبب "طوفان الأقصى".. كيف يتأثر اقتصاد إسرائيل بالحروب؟

كتبت- شيماء حفظي:

قدر بنك إسرائيلي، تكلفة الحرب الجارية مع حركة حماس بما لا يقل عن 27 مليار شيكل أي ما يعادل نحو 7 مليارات دولار.

وقال موقع تايم أوف إسرائيل، إن الحرب التي نشبت بين إسرائيل وحماس، السبت الماضي بعد أن أطلقت الحركة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" تأتي في وقت مليء بالتحديات بالنسبة للاقتصاد. ص

وأوضح أن التكلفة الاقتصادية هذه، تأخذ في الاعتبار التعبئة العسكرية واسعة النطاق لـ 300 ألف جندي احتياط الذين يجب عليهم ترك وظائفهم - وهي أكبر تعبئة منذ حرب يوم الغفران عام 1973، عندما استدعت إسرائيل 400 ألف جندي احتياطي.

"في الوقت الحاضر، من الصعب جدًا معرفة كيف ستتطور الحرب - ما إذا كانت ستؤدي إلى حملة برية لغزو أجزاء من غزة ستستغرق عدة أسابيع، أو ما إذا كانت سيتم أيضًا إطلاق حملة في الشمال وكيف" حسب الصحيفة.

وقال كبير الاستراتيجيين في بنك Hapoalim مودي شفرير "في الوقت الحاضر يمكن الافتراض (بتقدير تقريبي للغاية) أن تكاليف الحرب الحالية ستبلغ ما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني زيادة في عجز الموازنة بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل".

الحروب السابقة

حسب ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية، قدرت تكاليف حرب لبنان الثانية عام 2006، والتي استمرت 34 يومًا، بنحو 9.4 مليار شيكل (2.4 مليار دولار)، أو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمعهد دراسات الأمن القومي (INSS).

وقدرت تكلفة عملية الرصاص المصبوب التي استمرت من ديسمبر 2008 إلى يناير 2009 بنحو 3.3 مليار شيكل (835 مليون دولار).

ورغم دعم البنك المركزي في إسرائيل، إلا أن العملة المحلية تراجعت بأكثر من 2% خلال اليومين الماضيين ويتم تداولها بحوالي 3.95 شيكل لكل دولار.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس في مؤتمر صحفي، إنه “من السابق لأوانه” تقييم تأثير الحرب المستمرة منذ أيام بين إسرائيل وحماس على النمو الاقتصادي العالمي.

وقال إن صندوق النقد الدولي "يراقب الوضع عن كثب" وأشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنحو 4%في الأيام القليلة الماضية.