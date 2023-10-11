سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 11 أكتوبر
كتب- أحمد والي:
يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث زاد في سعر البيع اليوم بنحو 25 جنيها لعيار 24 مقارنة بمستواه أمس الثلاثاء.
وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) وصل اليوم الثلاثاء إلى نحو 2630 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2652 جنيها.
وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2321 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 1989 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 18564 جنيها.
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