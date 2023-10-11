خريطة الأسعار: ارتفاع الذهب واللحوم والطماطم وتراجع الجبن والسمك البلطي

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الجبن وزيت الذرة في الأسواق اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وواصل الذهب ارتفاعه بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في الصباح.

وارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والسمك البوري في سوق العبور اليوم، بينما انخفضت أسعار الكوسة، والسمك البلطي، والمكرونة.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

انخفاض أسعار الجبن وزيت الذرة وارتفاع اللحوم اليوم الأربعاء بالأسواق

ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس والبصل وانخفاض الكوسة بسوق العبور اليوم

انخفاص أسعار السمك البلطي والمكرونة وارتفاع البوري اليوم في سوق العبور

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يواصل قفزاته بمنتصف التعاملات