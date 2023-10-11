سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يواصل قفزاته بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع اليوم 5 جنيهات مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصبح مجموع الزيادة حتى منتصف التعاملات 35 جنيها.

ويأتي ذلك بعد زيادة أسعار الذهب في مصر خلال آخر 4 أيام (حتى تعاملات مساء أمس) بمجموع 123 جنيها للجرام عيار 21 مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1540 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1980 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2310 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2640 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1874 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة 13.5 دولار بنسبة 0.73% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب