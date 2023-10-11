ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس والبصل وانخفاض الكوسة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، والملوخية، والخيار الصوب، والبامية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الكوسة والفاصوليا.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و8.5 جنيه، بارتفاع جنيهين.

البطاطس بين 12.5 جنيه و15 جنيها، بارتفاع 2.5 جنيه.

البصل بين 14 و19 جنيها، بارتفاع 50 قرشا.

الكوسة بين 7 و10 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 5.4 و7.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البامية بين 29 و35 جنيها، بارتفاع جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.