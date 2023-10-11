أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت بشكل طفيف في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34456 جنيها، بزيادة 83 جنيها.

سعر طن حديد عز: 35857 جنيها، بزيادة 187 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1979 جنيه، بانخفاض 19 جنيها.