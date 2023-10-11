شركات المحمول توقف المعاملات بالعملات الأجنبية عبر المحافظ الإلكترونية

كتب- علاء حجاج:

أخطرت شركات خدمات الاتصالات العاملة في مصر، عملاءها، من خلال رسائل نصية، بإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية عبر محافظ الدفع الإلكترونية.

وقالت الشركات، في الرسالة النصية لعملائها، "لقد تم إيقاف المعاملات المالية بالعملات الأجنبية عند استخدام كارت الدفع الأونلاين، ويقتصر الدفع على المعاملات المحلية وبالجنيه المصري".

ويأتي ذلك تزامنًا مع إعلان عدد من البنوك وقف المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج من خلال بطاقات الخصم المباشر، واقتصار الدفع من خلالها بالعملات المحلية فقط، امتثالا لتعليمات من البنك المركزي المصري، وهو ما يأتي في ظل تداعيات أزمة نقص النقد الأجنبي التي تعاني منها مصر.

وقالت مصدر بإحدى شركات المحمول، إن قرار وقف المعاملات المالية بالعملات الأجنبية من خلال المحافظ الإلكترونية يأتي التزاما بقرار البنك المركزي المصري والذي تم تطبيقه على شركات المحمول الأربعة.