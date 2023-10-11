سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يواصل الارتفاع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 55 جنيها خلال تعاملات أمس مقارنة بمستواه في مساء أمس الأول.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1520 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1954 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2280 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2606 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1863 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة 2.3 دولار بنسبة 0.12% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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