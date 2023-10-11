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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:33 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.34% إلى مستوى 19790 نقطة، مع بداية تعاملات جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.16%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.62% إلى مستوى 19724 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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