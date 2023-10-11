البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.34% إلى مستوى 19790 نقطة، مع بداية تعاملات جلسة تداول اليوم الأربعاء.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.16%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.62% إلى مستوى 19724 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.
سوق مصراوى
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