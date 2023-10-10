قفزات كبيرة.. ما توقعات صندوق النقد للتضخم في مصر؟

القاهرة - مصراوي:

توقع صندوق النقد الدولي، أن يقفز معدل التضخم السنوي إلى مستوى 32.2% خلال العام المالي الجاري، وفقا لتقرير صادر اليوم الثلاثاء.

وتشهد مصر ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع الأساسية والغذاء، نتيجة انخفاض سعر الجنيه وارتفاع الدولار، واعتماد مصر بشكل كبير على الاستيراد لتوفيرها والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.

وخلال سبتمبر الماضي، وصل معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر إلى 40.3% فيما بلغ معدل التضخم في الحضر 38%.

ووفقا لبيانات الصندوق، سجل معدل التضخم خلال العام المالي 2021-2022 نحو 8.5% ويتوقع أن يرتفع إلى 23.5% في العام المالي المنتهي في يونيو 2023.