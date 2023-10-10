55 جنيها.. قفزة جديدة بسعر الذهب اليوم في مصر حتى تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، بحلول التعاملات المسائية، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع اليوم بقيمة 40 جنيها حتى منتصف التعاملات، قبل أن يواصل الصعود في التعاملات المسائية ليصبح إجمالي الزيادة في الجرام حتى الآن 55 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1517 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1950 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2275 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1856 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع 5.6 دولار بنسبة 0.28% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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