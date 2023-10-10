صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 7.5% في العام المالي الجاري

القاهرة - مصراوي:

توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع معدل البطالة في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 7.5%، وفقا لتقرير صادر اليوم الثلاثاء.

وتسعى مصر لإفساح المجال للقطاع الخاص ودعم وتمكين الشركات من أجل خلق مزيد من فرص العمل.

وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل البطالة خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2023، نحو 7.1%.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، أي بنهاية يونيو، تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7% من 7.1% في الربع السابق، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.