سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر

القاهرة- مصراوي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث زاد في سعر البيع اليوم بنحو 61 جنيها لعيار 24 مقارنة بمستواه أمس.

وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) وصل اليوم الثلاثاء إلى نحو 2599 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2627 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2299 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 1970 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 18390 جنيها.