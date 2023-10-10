الإحصاء: 63% زيادة بقيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية 2022

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.4 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 62.9 %.

وبحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في إطار تعزيز الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وكوريا الجنوبية، والتطلع لمواصلة استكشاف آفاق تطوير العلاقات خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي المشترك، حيث استقبل أمس الاثنين الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيم جين بيو رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية.

وسجلت قيمة صادرات مصر لكوريا الجنوبية 2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 618.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 219.5%.

وبلغت قيمة واردات مصر من كوريا الجنوبية 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 7.5 %، وفقا للبيان.

ووفقا للبيان، جاءت أهم مجموعات سلعية تصدرها مصر إلى كوريا الجنوبية خلال عام 2022:

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 1.8مليار دولار.

2. نفايات صناعة الأغذية بقيمة 46 مليون دولار.

3. مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 23.8 مليون دولار.

4. فواكه بقيمة 1.7 مليون دولار.

5. أسمدة بقيمة 1.2مليون دولار.

وأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كوريا الجنوبية خلال عام 2022:

1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 375.3 مليون دولار.

2. سيارات وجرارات بقيمة 375.2 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 431.1 مليون دولار.

4. قاطرات وعربات وأجهزة إشارة بقيمة 99.3 مليون دولار.

5. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 167.9 مليون دولار.