خريطة الأسعار اليوم: قفزة الذهب وارتفاع الأرز وانخفاض السكر والطماطم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السكر والعدس في الأسواق، اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الأرز والجبن، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 40 جنيها بالأسواق اليوم حتى منتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

انخفاض الطماطم والفاصوليا وارتفاع البطاطس والبامية بسوق العبور اليوم

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن بالأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

انخفاض أسعار السكر والعدس واللحوم وارتفاع الأرز والجبن اليوم بالأسواق

زيادة جديدة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات