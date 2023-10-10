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خريطة الأسعار اليوم: قفزة الذهب وارتفاع الأرز وانخفاض السكر والطماطم

03:09 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السكر والعدس في الأسواق، اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الأرز والجبن، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 40 جنيها بالأسواق اليوم حتى منتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

انخفاض الطماطم والفاصوليا وارتفاع البطاطس والبامية بسوق العبور اليوم

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن بالأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

انخفاض أسعار السكر والعدس واللحوم وارتفاع الأرز والجبن اليوم بالأسواق

زيادة جديدة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات

سوق مصراوى

خريطة الأسعار اليوم الأرز السكر الطماطم

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