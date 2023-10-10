التضخم في مصر يصعد للشهر الخامس ويواصل سلسلة الأرقام القياسية (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر الارتفاع للشهر الخامس على التوالي خلال سبتمبر الماضي، مسجلا رقما قياسيا جديدا ضمن سلسلة المستويات التاريخية التي بدأها منذ يونيو الماضي.

وبحسب بيانات الجهاز الصادرة اليوم الثلاثاء، تجاوز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية مستوى 40% لأول مرة في مصر، ليصل خلال سبتمبر إلى مستوى 40.3% مقابل 39.7% في أغسطس الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال سبتمبر إلى رقم قياسي جديد عند 38% مقابل 37.4% في أغسطس الماضي، وهو ما جاء موافقا لتوقعات قالها محللون لمصراوي في تقرير سابق (بين 37.6% و38%).

ووفقا لبيانات الجهاز، تعود زيادة معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر سبتمبر الماضي إلى تسجيل أسعار الطعام والمشروبات ارتفاعا بنسبة 74.2% مقارنة بما كانت عليه في سبتمبر 2022.

وارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 122.2% خلال سبتمبر على أساس سنوي، وزادت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 93%، وصعدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.6%، كما ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 70.4%، وأسعار الفاكهة بنسبة 70.1%، وأسعار الحبوب والخبز بنسبة 47.8%، وأسعار الزيوت والدهون بنسبة 29.2%.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.