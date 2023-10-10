ارتفاع البلطي.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الكابوريا والبوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 67 و71 جنيها، بارتفاع جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و115 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 جنيها و300 جنيه، بارتفاع 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.